Dünya genelinde ünlüler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika

Dünya genelinde ünlü şarkıcı, oyuncu ve modeller, İsrail polisinin Filistinlilere saldırısına karşı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda dayanışma çağrısında bulundu.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapından tepkiler sürüyor.

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve model Dua Lipa, paylaştığı Instagram hikayesinde Şeyh Cerrah'ın kurtarılması çağrısı yaptı.

"Filistinlilerin Hayatı Değerlidir"

Pakistanlı genç şarkıcı Asım Azhar, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Bezdim ve bıktım. Bir ibadet yerine ve savunmasız ibadet edenlere nasıl saldırırsınız? ve bir kez daha dünya İsrail'in Filistin'e süregelen zulmüne sessiz kalacak." ifadesine yer verdi.

Azhar paylaşımında, "İsrail El Aksa'ya saldırıyor" ve "Filistinlilerin Hayatı Değerlidir" etiketlerini kullandı.

Pakistanlı aktör Sami Han, Twitter hesabından İsrail'in El Aksa'ya saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Oyuncu ve şarkıcı Ferhan Said, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa yerleşkesine gaz, ses ve göz yaşartıcı gazla müdahalesini gösteren bir videoyu alıntılayarak yaptığı paylaşımda, dünyanın sağır edici sessizliğinin suç olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun olanları arkasına yaslanıp seyrettiğine işaret eden Said, "Bu terörizmdir!" ifadesini kullandı.

Filistin'in şimdi yükselen seslere ihtiyacı var

Pakistanlı oyuncu ve aktivist Naimal Khawar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Kudüs'te yaşananlara atıfta bulunarak "Bunun size, kardeşinize, eşinize, annenize ve çocuğunuza yapıldığını düşünün. Nasıl hissederdiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

Khawar, Filistin'in şimdi yükselen seslere ihtiyacı olduğunun altı çizdi.

Mısırlı aktör Muhammed Henedy, Filistinli bir gencin İsrail askerleri tarafından gözaltına alınışını gösteren bir videoyu "Şeyh Cerrah'ı kurtarın" etiketiyle paylaşarak "Dünya sessizken, senin sesini dünyaya göndereceğiz." yorumunu yaptı.