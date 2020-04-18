Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 200 binin üzerine çıktı - Son Dakika

Korona virüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Küresel salgında şu ana kadar 150 binden fazla insan hayatını kaybetti. Virüs, 2 milyon 200 binin üzerinde kişiye bulaştı. Son 24 saatte ABD'de 2296, İngiltere'de 847, Fransa'da 761, İtalya'da 575 kişi hayatını kaybetti. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Abba Kyari, yeni tip corona virüsten hayatını kaybetti.

Bu arada virüsün çıktığı Çin de salgındaki ölü sayısını güncelledi. Sağlık birimleri ülkedeki ölü sayısını 1290 artırarak 3 bin 869 olarak açıkladı.

(İHA)