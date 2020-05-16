Dünya genelinde virüs bulaşan insan sayısı 4 buçuk milyona yaklaştı - Son Dakika

Dünya salgının pençesinde mücadelesini sürdürüyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 300 bini geçti. Öte yandan Rusya'da son 24 saatte 9 bin 974 kişi de daha virüse rastlandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da 31 bini, Fransa'da 27 bini, İngiltere'de ise 33 bini aştı. ABD'de toplam can kaybı 85 bini geçti. Güney Sudan'da virüs nedeniyle ilk ölüm bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan kafe ve restoranlar yeniden açıldı. Can kaybı 2 bin 400'ü aşarken, vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 598 artarak 262 bin 843 oldu. İyileşen sayısı ise 58 bin 226'ya yükseldi. Ülkedeki futbol liglerinin, 21 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Bulgaristan'da Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülke genelindeki camilerde yeniden toplu halde namaz kılınmaya başlandı.

(İHA)