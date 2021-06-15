Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 420 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 420 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 904 milyon 130 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 310 milyon 650 bin ile ABD, 252 milyon 760 bin ile Hindistan, 78 milyon 910 bin ile Brezilya, 71 milyon 670 bin ile İngiltere, 60 milyon 740 bin ile Almanya, 44 milyon 300 bin ile Fransa, 42 milyon 730 bin ile İtalya, 37 milyon 520 bin ile Meksika, 35 milyon 35 bin ile Türkiye, 33 milyon 240 bin ile İspanya, 32 milyon 870 bin ile Rusya, 32 milyon 40 bin ile Endonezya, 29 milyon 470 bin ile Kanada, 25 milyon 40 bin ile Japonya ve 24 milyon 470 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 420 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısı 140,02 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller'de 139,51, Malta'da 133,51, San Marino'da 128,19, İsrail'de 122,79, Bahreyn'de 111,63, Moğolistan'da 108,37, Şili'de 106,94 ve İngiltere'de 105,58 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 35 bin 749 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 41,24 oldu. 21 milyon 178 bin 363 kişiye ilk doz, 13 milyon 857 bin 386 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 177 milyon 64 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 828 binden fazla kişi hayatını kaybetti.