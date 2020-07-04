Dünya genelinde yaşanan havai fişek kazaları can almaya devam ediyor - Son Dakika

Dünya genelinde yaşanan havai fişek kazaları can almaya devam ediyor

Sakarya'da meydana gelen patlama, dünya genelindeki havai fişek fabrikalarında yaşanan felaketleri akıllara getirdi.

Sakarya'da meydana gelen patlama, dünya genelindeki havai fişek fabrikalarında yaşanan felaketleri akıllara getirdi. Birçok ülkede yine üretimin yapıldığı fabrikalardaki kazalar onlarca insanı ayattan koparıyor.

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Adresler farklı olsa da bu hale gelmeleri için tek bir kıvılcım yetti. Eğlenmek veya görsel bir şov sunmak için hazırlanan havai fişekler geri dönüşü olmayacak kazalara neden olabiliyor. Öyle ki dünyada yaşanan havai fişek kazalarında kaydedilen ölüm sayıları oldukça yüksek.

Son 10 yıl içinde ölüm sayılarının en yüksek olduğu ülke Endonezya. Ülkenin Tangerang kentinde 2017 yılında yaşanan patlamada 49 kişi hayatını kaydederken, 46 kişi de yaralanmıştı.

Hindistan'ın Sivasaki kentinde 2012 yılında yaşanan kazada da ise havai fişek fabrikasında bulunan 40 kişinin hayatını kaybetmiş, şiddetli patlamada 70'den fazla kişi de yaralanmıştı. Çıkan yangının söndürülmesi için 5 saatten fazla uğraş verilmişti.

Hollanda, Brezilya ve Filifinler'de yaşanan patlamalar da onlarca insanı hayattan koparmıştı.

(İHA)

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde yaşanan havai fişek kazaları can almaya devam ediyor - Son Dakika

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