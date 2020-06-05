Dünya genelinde yeni tip corona virüsle mücadele sürüyor - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip corona virüsle mücadele sürüyor

Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 650 bini buldu.

Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 650 bini buldu. Virüs nedeniyle şu ana kadar 400 bine yakın insan hayatını kaybetti. Hastalık nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 110 binle ABD'de görüldü.

ABD'yi ölü sayısında ;

İngiltere

İtalya

Brezilya

Fransa

İspanya

Meksika

Belçika

Almanya

İran

Kanada

Hindistan Hollanda

Rusya Peru

Çin takip ediyor. Korona virüste can kaybının azaldığı normale döndüğü ülke İspanya'da 3 günde bir kişi ölürken, bu sayı bugün 5. Son 24 saate bakıldığında ABD'de bu oran hala çok yüksek ve binin üzerinde. Yani, ABD, Covid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

(İHA)

Dünya genelinde yeni tip corona virüsle mücadele sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 05:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde yeni tip corona virüsle mücadele sürüyor - Son Dakika

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