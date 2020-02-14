Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 64 bini aştı - Son Dakika
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 64 bini aştı

6 saat önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 64 bin 400'ü geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 64 bini aştı, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 64 bin 400'ü geçti.


Kovid-19 salgını nedeniyle 1384 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1381'i Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, biri Filipinler'de, biri de Japonya'da kaydedildi.

Çin ana karasında 63 bin 851, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 56 ve Makau Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 18 kişide Kovid-19 tespit edildi.


Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:


"Japonya 254, Singapur 58, Tayland 33, Güney Kore 28, Malezya 19, Vietnam 16, Almanya 16, Avustralya 15, ABD 15, Fransa 11, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 8, Kanada 7, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1."

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:52 Kaynak: AA
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