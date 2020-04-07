Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini... - Son Dakika

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini...
6 saat önce
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:16 Kaynak: AA
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