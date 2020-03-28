Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 600 bini geçti. - Son Dakika

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 600 bini geçti.
6 saat önce
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 600 bini geçti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 600 bini geçti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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