Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti. - Son Dakika

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti.
6 saat önce
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:14 Kaynak: AA
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