Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı. - Son Dakika

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı.
23 dakika önce
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:18 Kaynak: AA
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