Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı. - Son Dakika

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Son Dakika: İstanbul'da Esenler Dörtyol Meydanı ve Davutpaşa Caddesi trafiğe kapatıldı

CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor