Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı. - Son Dakika

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı.
6 saat önce
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:04 Kaynak: AA
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