Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı. - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı.

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Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi

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