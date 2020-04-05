Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı. - Son Dakika

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı.
11 dakika önce
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:58 Kaynak: AA
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