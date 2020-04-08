Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı. - Son Dakika

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı.
6 saat önce
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:32 Kaynak: AA
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