Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 13 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 13 milyonu geçti.

Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
Son dakika: Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 13 milyon 41 bin 698'e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 3 milyon 413 bin 995 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (1 milyon 866 bin 176), Hindistan (879 bin 466), Rusya (727 bin 162), Peru (326 bin 326), Şili (315 bin 41), İspanya (300 bin 988), Meksika (299 bin 750), İngiltere (289 bin 603), Güney Afrika (276 bin 242), İran (257 bin 303), Pakistan (251 bin 625), İtalya (243 bin 61) ve Suudi Arabistan (232 bin 259) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 212 bin 993'e ulaştı.

Vaka sayısı 70 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Almanya (199 bin 950), Bangladeş (183 bin 795), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (150 bin 445), Kanada (107 bin 590), Katar (103 bin 598), Arjantin (100 bin 166), Çin (83 bin 602), Mısır (82 bin 70), Irak (77 bin 506), Endonezya (75 bin 699) ve İsveç (74 bin 898)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 571 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 7 milyon 588 bin 94 kişi iyileşti, halen 4 milyon 881 bin 944 hasta tedavi görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:50 Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi 14:38 CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:28 Son dakika: Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı 14:18 Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:49 İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 12:55 Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti 12:52 Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti 12:26 Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı 12:23 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız 12:18 ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
14:50
CHP'li meclis üyesinin iddiası: AK Partili belediye, cami tuvaletlerini 3 milyon liraya temizledi
14:38
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
14:28
Son dakika: Heybeliada'daki orman yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
14:28
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
14:18
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
14:04
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
13:49
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
13:46
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
13:27
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
13:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 15:03:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]