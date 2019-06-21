Dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlar arttı

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları artırdı.

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Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu