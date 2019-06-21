Son Dakika Haberleri: Dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlar arttı
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Dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlar arttı

1 saat önce

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları artırdı.

Dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlar arttı, System.String[]
Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları artırdı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:23 
küresel ısınma, yenilenebilir enerji, Ekonomi
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