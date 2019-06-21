Dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlar arttı
1 saat önce
Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları artırdı.
Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelede farkındalığın yaygınlaşması, dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları artırdı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:23
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