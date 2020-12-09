Dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı 80 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı 80 milyonu aştı

09.12.2020 14:03
Dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı 80 milyonu aştı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünya genelinde zorla yerlerinden edilenlerin sayısının bu yıl ortasında 80 milyonu geçtiğini ve dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin birinci sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünya genelinde zorla yerlerinden edilenlerin sayısının bu yıl ortasında 80 milyonu geçtiğini ve dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin birinci sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

BMMYK tarafından yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu'nda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in küresel ateşkes çağrısına rağmen dünyada savaş, çatışma ve zulümlerin devam ettiği vurgulandı.

Raporda, Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mozambik, Somali ve Yemen'de yaşanan şiddetin 2020'in ilk yarısında yeni zorla yerinden edilmelere yol açtığı belirtildi.

Afrika'nın Orta Sahel bölgesinde ise sivillerin "tecavüz ve infazlar da dahil acımasız şiddete" maruz kalması nedeniyle önemli ölçüde yerinden edilmeler kayıtlara geçti.

Raporda, dünya genelinde zorla yerlerinden edilenlerin sayısının bu yıl ortasında 80 milyonu geçtiği fakat 2020 için tam bir tablonun henüz oluşmadığına işaret edildi.

Yerinden edilenlerin 26,4 milyonunun mülteci olduğu, bu mültecilerin de 20,7 milyonunun BMMYK himayesi altında bulunduğu aktarıldı.

En çok mülteci Suriye ve Filistin'den

BMMYK Küresel Eğilimler Raporu'nda, dünya genelinde yerinden edilmiş kişilere BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) korumasındaki 5,7 milyon Filistinli mültecinin de dahil olduğu belirtildi.

Ayrıca, küresel çapta zorla yerinden edilmiş 80 milyona, ülke içinde yerinden edilen 45,7 milyon kişi, 4,2 milyon sığınmacı ve yerinden edilerek komşu ülkelere sığınan 3,6 milyon Venezuelalının da dahil olduğu kaydedildi.

Dünya genelindeki mültecilerin yüzde 67'sini ise 5 ülke oluşturdu. Suriye'den 6,6 milyon, Venezuela'dan 3,6 milyon, Afganistan'dan 2,7 milyon, Güney Sudan'dan 2,3 milyon ve Myanmar'dan 1 milyon kişi zorla yerinden edilerek başka ülkelerde mülteci konumuna düştü.

Türkiye listede yine birinci sırada

Rapora göre, Türkiye çoğunluğu Suriye'den olmak üzere 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak, bu alanda dünya sıralamasındaki birinciliğini bu yıl da sürdürdü.

Kolombiya, yaklaşık 1,8 milyon yerinden edilmiş Venezuelalıyı ağırlayarak Türkiye'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Kolombiya'yı 1,4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Pakistan ile yine 1,4 milyon mülteciyle Uganda ve 1,1 milyon mülteciyle Almanya takip etti.

BMMYK dünya çapındaki vatansızların gerçek sayısının ise bilinmediğini, sadece 79 ülkeden 4,2 milyon vatansız kişi sayısının rapor edildiğini bildirdi.

Grandi'den "savaşları durdurun" çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 10 yılda zorla yerinden edilmeler ikiye katlandı. Uluslararası toplum barışı korumakta başarısız kaldı." ifadesini kullandı.

Grandi, dünya liderlerini savaşları durdurarak zorla yerinden edilmeleri önlemeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Mülteci, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı 80 milyonu aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti
Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz         
14:56
Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi         
14:37
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar         
14:32
Bodrum katındaki evde çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti Bodrum katındaki evde çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti         
13:52
Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı         
13:50
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur         
13:05
Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip çaldı Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip çaldı         
12:24
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir         
11:58
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Almanya'da günlük ölüm sayısı 590 ile en yüksek seviyeye çıktı Almanya'da günlük ölüm sayısı 590 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 15:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı 80 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei