Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 800 bini aştı. - Son Dakika

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Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 800 bini aştı.
6 saat önce
Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 800 bini aştı.
Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 800 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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