Dünya genelinden akademisyenler, Mısır'dan gözaltındaki aktivistleri serbest bırakmasını istedi - Son Dakika

Dünya genelinden akademisyenler, Mısır'dan gözaltındaki aktivistleri serbest bırakmasını istedi

21.11.2020 23:11
Dünya genelinden akademisyenler, Mısır'dan gözaltındaki aktivistleri serbest bırakmasını istedi, System.String[]

Dünya genelinde çeşitli üniversitelerden 200'e yakın akademisyen ve hukukçu ortak bildiriye imza atarak Mısır yönetiminden, gözaltına alınan 3 insan hakları savunucusunun serbest bırakılmasını talep etti.

Dünya genelinde çeşitli üniversitelerden 200'e yakın akademisyen ve hukukçu ortak bildiriye imza atarak Mısır yönetiminden, gözaltına alınan 3 insan hakları savunucusunun serbest bırakılmasını talep etti.

ABD, İtalya ve İngiltere'deki bazı üniversitelerin de aralarında bulunduğu dünya çapındaki çeşitli üniversitelerden akademisyenler ile Uluslararası Af Örgütü, Mısır Haklar ve Özgürlükler Komisyonu, Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi Platformu (DAWN) gibi çeşitli kurumlardan hukukçular, Mısır'ın 3 insan hakları aktivistini gözaltına almasına ilişkin ortak bildiri imzaladı.

Yaklaşık 200 kişinin imzası bulunan bildiride, Mısır'dan gözaltına alınan insan hakları savunucularını serbest bırakması istendi.

Bildiride, "Mısır güvenlik güçleri, daha önce görülmemiş bir şekilde önce 15 Kasım'da Mısır'ın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) İdari Direktörü Muhammed Beşir'i gözaltına aldı. Bu durum karşısındaki uluslararası kınamalara rağmen, Mısır makamları 18 Kasım'da EIPR Ceza Adaleti Departmanı Müdürü Kerim Annara'yı, 19 Kasım'da da EIPR Genel Direktörü Casir Abdurrazık'ı gözaltına aldı." denildi.

EIPR'nin aralarında İngiltere, Kanada ve Norveç'in de olduğu 14 ülkeden üst düzey diplomatları konuk etmesinin ardından söz konusu kişilere "terör" suçlaması yöneltilmesi kınandı.

Mısır yönetiminin, son günlerde sivil toplum örgütlerine karşı uyguladığı giderek artan baskılar karşısında derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü, Mısır savcılığının söz konusu aktivistleri gözaltına alarak, terörle ilişkili asılsız suçlamalar yönelttiğini duyurmuş, bu duruma Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Almanya, Fransa ve İngiltere'den tepki gelmişti.

Mısır, özgürlüklerin kısıtlanması ve muhaliflere yönelik gözaltılar nedeniyle uluslararası eleştirilere maruz kalıyor. Kahire yönetimi ise sık sık hukuka ve insan hakları ilkelerine bağlı olduğunu vurguluyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, Af Örgütü, İngiltere, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinden akademisyenler, Mısır'dan gözaltındaki aktivistleri serbest bırakmasını istedi - Son Dakika


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