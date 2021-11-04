Dünya gezgini ve Ahmed Haggagovic, 164. gezisi için Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Dünya gezgini ve uluslararası turizm uzmanı Ahmed Haggagovic, 164. gezi programı için İstanbul'a geldi.

İsveç'te yaşayan ve birçok ülkenin televizyon kanallarında, yaptığı gezi programları yayınlanan Haggagovic, THY'ye ait tarifeli uçakla İsveç'in başkenti Stockholm'den İstanbul Havalimanı'na geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan gezgin Haggagovic, Türkiye'nin 164. durağı olduğunu belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinde hem televizyon kanallarına program çektiğini hem de sosyal medyada çok sayıda takipçisi olduğunu ifade eden Haggagovic, "Yıllardır seyahat üzerine çalışmalarımla dünyada tanınıyorum. Global vatandaş pasaportum bulunuyor. Ayrıca uluslararası turizm uzmanıyım. Daha önce dünyada 163 ülkede geziler ve programlar yaptım. Türkiye 164. durağım. Buraya daha önce de gelmeyi çok istedim. Çünkü Türkiye tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Ekip olarak 1 haftalık bir seyahat programı düzenleyeceğiz. Hem İstanbul hem de Türkiye'nin bazı şehirlerinde çekimler yapıp bunları izleyicilerimizle paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Görsel anlamda güzel çekimlere imza atacaklarını belirten Haggagovic, "Yaklaşık 26 yıldır seyahat alanında programlar çekip dünyayı geziyorum. Türkiye'ye geç kaldığımı düşünsem de buranın tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'den futbolcu Mesut Özil, oyuncu Halit Ergenç gibi isimleri takip ediyor ve çok beğeniyorum. Türk arkadaşlarımız da programımıza destek verecekler. Herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.