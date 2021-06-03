Dünya gıda fiyatları Mayıs'ta aylık yüzde 4.8 yükseldi

Dünya gıda fiyatları Mayıs'ta aylık bazda yüzde 4.8, yıllık bazda da yüzde 39.7 yükselerek, Eylül 2011'den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamada, dünya tahıl üretimi yeni bir rekor seviyeye ulaşma yolunda olmasına rağmen, Mayıs'taki küresel gıda fiyatlarındaki aylık artış hızı, 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek düzeyine ulaştığına dikkat çekildi.