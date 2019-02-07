Son Dakika Haberleri: Dünya gıda fiyatları süt öncülüğünde arttı

Dünya gıda fiyatları süt öncülüğünde arttı

51 dakika önce

Dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yükseldi.

Dünya gıda fiyatları süt öncülüğünde arttı, System.String[]
Dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:20 

Ekonomi
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