Dünya gıda fiyatları süt öncülüğünde arttı

Dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yükseldi.

Dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yükseldi.

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