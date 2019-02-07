Dünya gıda fiyatları süt öncülüğünde arttı
51 dakika önce
Dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yükseldi.
Dünya gıda fiyatları endeksi Ocak ayında, tekrar yükselişe geçen süt ürünleri, artan bitkisel yağlar ve şeker fiyatları öncülüğünde bir önceki aya göre yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:20
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