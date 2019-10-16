Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Türkiye'yi özellikle güvenilir gıda üretiminde farklı bir yörüngeye oturtacak politikalar çerçevesinde atılacak adımların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gök, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Ekim'in Dünya Gıda Günü olarak kutlandığını hatırlattı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre küreselleşme, kentleşme ve gelir artışı sonucu beslenme ve yeme alışkanlarında çarpıcı değişiklikler yaşandığını aktaran Gök, sağlıksız beslenmenin hareketsiz yaşam tarzıyla birleşerek obezite oranlarında artışa neden olduğunu belirtti.

Sağlıksız beslenmenin dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölümlere sebep olan risk faktörlerinin başında geldiğini vurgulayan Gök, bu tehditlere karşı özellikle yeni doğan bebekler, küçük çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar ve hastaların savunmasız olduğunu ifade etti. Gök, açıklamasında şunları kaydetti:

"Okul kantinlerinde satışa sunulacak gıdalarda kullanılacak logo uygulamasının ilkokul seviyesinden itibaren bir an önce hayata geçmesi en büyük temennimizdir. Bu bağlamda şeker sektörünün baş aktörleri olan şeker pancarından üretilen doğal şekerin güvenilir gıdalar arasında yer aldığı, buna karşılık pancar şekerinin muadili olarak algı oluşturulmaya çalışılan ve insan sağlığı için tehlikeli olduğu öne sürülen nişasta bazlı şekerlerin ise doğal şekerlerin yerini alamayacağı yönünde net tavrın sergilenmesi gerekiyor. Sonuç olarak, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde toplum sağlığını gözetecek, Türkiye'yi özellikle güvenilir gıda üretiminde farklı bir yörüngeye oturtacak politikalar çerçevesinde atılacak adımlar halkımızın güvenilir gıda temini ve tüketiminin sağlanması, toplumsal bilincin oluşturulmasına katkıda bulunulması açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde toplumsal menfaatlerin ön plana çıkarılması, topyekun kalkınma ve refahın sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması hayati önem taşımaktadır."