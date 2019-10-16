Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, harekete geçilmezse, açlık ve yetersiz beslenmenin 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada büyük engel olacağını söyledi.

Roma merkezli BM kuruluşu FAO'da "16 Ekim Dünya Gıda Günü" dolayısıyla "Eylemlerimiz geleceğimiz. 'Sıfır Açlık' için sağlıklı beslenme" temasıyla tören düzenlendi.

FAO'nun 74. kuruluş yılının da kutlandığı etkinlikte konuşan Çinli FAO Genel Direktörü Çü, "Eğer şimdi harekete geçmezsek, açlık ve yetersiz beslenme, 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada büyük engel olacak." dedi.

İş birliğinin önemine vurgu yapan Çü, herkesin sağlıklı beslenebilmesini sağlamak, yükselen açlık ve obezite eğilimini tersine çevirmek için hükümetlerden özel sektöre, kamudan araştırma merkezlerine ve tüketicilere kadar herkesin oynaması gereken bir rol olduğunu dile getirdi.

Çü, "Güçlü bir siyasi irade ve bağlılığa ihtiyacımız var. Beslenmeye yatırım yapmak gerekiyor. El ele, sağlıklı, sürdürülebilir gıda sistemleri kurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Guterres, video mesaj gönderdi

Etkinliğe katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya olarak FAO'ya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, açlık gibi küresel bir sorunun ancak müşterek yürütülecek eylemle üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Roma'daki Dünya Gıda Günü etkinliğine video mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada her yıl 1 milyar tondan fazla gıdanın israf edildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Etkinliğe mesaj gönderen Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da açlık ve yetersiz beslenmeye karşı verilen savaşın, piyasa mantığı geçerli olduğu sürece ve kar aranmaya devam ettikçe bitmeyeceğini ifade etti.

Çü, konuşmaların ardından İtalya Başbakanı Conte ile FAO Merkezinde kurulan ve içinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen meyve ve sebzelerin sergilendiği temsili marketi gezdi.