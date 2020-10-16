Dünya Gıda Günü - Son Dakika

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozkurt, mesajında, dünya genelinde insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlardan en önemlisinin beslenme sorunu olduğunu belirtti.

Dünyada üretilen gıda maddelerinin artan nüfusa yeterli gelmediğini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok yerinde insanlar açlıktan ölmekte, iyi beslenemedikleri için hasta olmaktadırlar.

Bu nedenle dengeli beslenip, israftan kaçınmalıyız. Açlık ve gıda israfını önlemek, yetersiz ve dengesiz beslenmenin önüne geçmek, ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmak hem insani ve hem de vicdani bir görevimizdir.

Bugün ülkemizde gıda üretimi ve tüketimi ile ilgili önemli bir sorun bulunmamakla beraber, gelecekte iyimser olabilmemiz için toprak ve su kaynaklarımızın kullanımında daha dikkatli davranmalıyız."