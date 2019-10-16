Dünya Gıda Günü: 820 milyonu aşkın kişi açlık çekiyor
51 dakika önce
euronews Türkçe’nin sosyal söyleşi programı RÖP için FAO Türkiye’nin temsilci yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile sağlıklı beslenme ve açlıkla mücadeleyi konuştuk.
Son dönemde temel bir insan hakkı olan gıdadan söz edildiğinde iki konu ön plana çıkıyor: Sağlıklı beslenme ve açlıkla mücadele.
Türkiye, 1948 yılından beri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, kısa ismiyle FAO'nun üyesi. ve FAO'nun kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her sene Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:57
Rusya'dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye ve Suriye'ye sınırda işbirliği için destek vereceğiz Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi Yunanistan'da açılan pankart ve kötü tezahürat sonrası Türk oyuncular sahayı terk etti