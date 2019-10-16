Dünya Gıda Günü: 820 milyonu aşkın kişi açlık çekiyor

Son dönemde temel bir insan hakkı olan gıdadan söz edildiğinde iki konu ön plana çıkıyor: Sağlıklı beslenme ve açlıkla mücadele.



Türkiye, 1948 yılından beri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, kısa ismiyle FAO'nun üyesi. ve FAO'nun kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her sene Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaya devam ediyor.