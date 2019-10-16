Dünya Gıda Günü: 820 milyonu aşkın kişi açlık çekiyor
40 dakika önce
euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP için FAO Türkiye'nin temsilci yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile sağlıklı beslenme ve açlıkla mücadeleyi konuştuk.
euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP için FAO Türkiye'nin temsilci yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile sağlıklı beslenme ve açlıkla mücadeleyi konuştuk.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:05
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