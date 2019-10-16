Son Dakika Haberleri: Dünya Gıda Günü: 820 milyonu aşkın kişi açlık çekiyor
Son Dakika Dünya Dünya Gıda Günü: 820 milyonu aşkın kişi açlık çekiyor

Dünya Gıda Günü: 820 milyonu aşkın kişi açlık çekiyor

40 dakika önce

euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP için FAO Türkiye'nin temsilci yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile sağlıklı beslenme ve açlıkla mücadeleyi konuştuk.

euronews Türkçe'nin sosyal söyleşi programı RÖP için FAO Türkiye'nin temsilci yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile sağlıklı beslenme ve açlıkla mücadeleyi konuştuk.

Dünya Gıda Günü: 820 milyonu aşkın kişi açlık çekiyor

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:05 
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