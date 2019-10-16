"Dünya Gıda Günü"nde evsizlere çorba dağıtıldı

"Dünya Gıda Günü" kapsamında bir gıda firmasının desteği, Çorbada Tuzun Olsun Derneği ve Temel İhtiyaç Derneği'nin (TİDER) iş birliğiyle Taksim'deki evsizlere çorba dağıtıldı.

Etkinlikte, çorba dağıtımı yapacak gönüllülere Çorbada Tuzun Olsun Derneğince oryantasyon sunumu yapıldı.

Sunumun ardından Taksim Meydanı'na gelen gönüllüler, ihtiyaç sahiplerine çorbalarını dağıttı.

Derneklerin gıda sponsoru Ajinomoto Türkiye'nin Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hülya Gündoğan Uçarlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Gıda Günü'nün açlığa son vermek için adanmış bir gün olduğunu söyledi.

Dünyada 840 milyon aç insanın varlığının yanında bir o kadar da obeziteyle uğraşan kişi olduğuna dikkati çeken Uçarlar, bu sorunu çözebilmek için insanların farkındalıklarının gelişmesi ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmeleri gerektiğini ifade etti.

Çorba dağıtımı kentin farklı bölgelerinde yapılıyor

Çorbada Tuzun Olsun Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türker, sokakta günlük gıda dağıtımı yaparak, var olan bir yarayı sarmaya ve evsizleri topluma kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Evsiz kişilerle gıda dağıtımı sayesinde iletişim kurduklarını belirten Türker, hafta sonları ya da gece saatlerinde battaniye, kıyafet ve çay dağıtımları da yaptıklarını aktardı.

Türker, gıda israfına dikkati çekerek, "5 yıldır aralıksız Beyoğlu'nda dağıtım yapıyoruz. Cuma günleri Beşiktaş ve Gümüşsuyu'na çıkıyoruz. Hafta sonları ise Kadıköy, Üsküdar, Şişli ve Fatih bölgesinde dağıtımda bulunuyoruz. Beyoğlu'nda ortalama 150, Beşiktaş'ta ve Gümüşsuyu'nda ise yaklaşık 200 kişiye yemek dağıtıyoruz."

Her dağıttıkları gıdadan numune aldıklarına işaret eden Türker, "Gıdalarda bir sıkıntı var mı yok mu bunu tespit edebilmek amacıyla numunelerimiz 3 gün saklanıyor. Kendi yiyemediğimiz bir şeyi dezavantajlı kişilerle paylaşmamamız lazım. Toplum sağlığı çok önemli." dedi.

TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk da derneğin "gıda bankacılığı" yöntemi sayesinde, israftan kurtarılan gıda ve hijyen ürünleri ile kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını söyledi.

Bu kapsamda, Bağcılar ve Maltepe'de destek marketleri açtıklarını aktaran Tibuk, bunu Türkiye'nin her ilçesine yaymaya çalıştıklarını belirtti.

İstihdam modelleriyle marketlerinden alışveriş yapan ihtiyaç sahiplerinden çalışabilecek durumda olanlara iş bulduklarını da anlatan Tibuk, "Yaklaşık 105 kişiye iş bulduk. Kendi ayakları üzerinde durmaları için çalışmalar yapıyoruz." dedi.