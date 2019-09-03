Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu yıl sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme temasıyla kutlanacak Dünya Gıda Günü'ne özel poster yarışması düzenliyor.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Ekim'de kutlanacak Dünya Gıda Günü'nün bu yılki teması sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılma olarak belirlendi.

Bu yıl söz konusu gün, "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya." sloganıyla kutlanacak.

Bu kapsamda, sağlıklı beslenmenin önemine ışık tutma ve kamuoyunun farkındalığını arttırma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerden birisi de Dünya Gıda Günü'ne özel düzenlenen poster yarışması olacak.

Poster yarışmasıyla sağlıklı beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılma ve beslenmenin geliştirilmesi konuları işlenecek. Son başvuru tarihi 8 Kasım olan yarışmaya 5-19 yaş grubu çocuklar ve gençler katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler tasarladıkları posterleri www.fao.org/world-food-day/contest internet sitesine yükleyerek başvuru yapabilecek.

Poster yarışmasının kazananları, aralık ayında Dünya Gıda Günü internet sitesinde ve FAO sosyal medya kanallarında duyurulacak ve FAO ülke ofisleri aracılığıyla dünyanın her yerinde tanıtılacak.

Sağlıksız beslenme obeziteyi tetikledi

Gençlerin ve çocukların sağlıklı beslenmeye yönelik ku¨resel diyaloğa

dahil olmalarını amaçlayan yarışma, gençleri beslenmeleri hakkında daha bilinçli olmaya, gereken değişimin gerçekleşmesi ve

bununla ilgili toplumun her kesimine du¨şen sorumluluklar konusunda farkındalığın

arttırılması için de teşvik ediyor.

FAO verilerine göre, ku¨reselleşme, kentleşme ve gelir artışı sonucu

beslenme ve yeme alışkanlarında çarpıcı değişiklikler yaşandı. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzıyla da birleşerek obezite oranlarında artışa neden oldu.

Dünya genelinde 670 milyondan fazla yetişkin ve 120 milyon kız ve erkek çocuğu (5-

19 yaş arası) obeziteyle mücadele ederken, 820 milyonu

aşkın insan ise açlık çekiyor.

Sağlıksız beslenme, du¨nyada, bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölu¨mlere sebep olan risk

faktörlerinin başında geliyor ve du¨nya çapındaki her 5 ölu¨mden biriyle ilişkilendirilen sağlıksız yeme alışkanlıkları, yılda 2 trilyon dolara yaklaşan maliyetiyle

hu¨ku¨metlerin sağlığa ayırdıkları bu¨tçeler u¨zerinde bu¨yu¨k bir yu¨k oluşturuyor.