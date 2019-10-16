Dünya Gıda Günü - ROMA

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, harekete geçilmezse, açlık ve yetersiz beslenmenin 2030 yılı 'sürdürülebilir kalkınma hedefleri'ne ulaşmada büyük engel olacağını söyledi.

Roma merkezli BM kuruluşu FAO'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla "Eylemlerimiz geleceğimiz. 'Sıfır Açlık' için sağlıklı beslenme" temasıyla düzenlenen bir tören düzenlendi.

FAO'nun 74. kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı etkinlikte konuşan Çinli FAO Genel Direktörü Çü, "Eğer şimdi harekete geçmezsek, açlık ve yetersiz beslenme, 2030 yılı 'sürdürülebilir kalkınma hedefleri'ne ulaşmada büyük engel olacak." dedi.

İş birliğinin önemine vurgu yapan Çü, herkesin sağlıklı beslenebilmesini sağlamak, yükselen açlık ve obezite eğilimini tersine çevirmek için hükümetlerden özel sektöre, kamudan araştırma merkezlerine ve tüketicilere kadar herkesin oynaması gereken bir rol olduğunu ifade etti.

FAO Genel Direktörü, "Güçlü bir siyasi irade ve bağlılığa ihtiyacımız var. Beslenmeye yatırım yapmak gerekiyor. El ele, sağlıklı, sürdürülebilir gıda sistemleri kurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Etkinliğe katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de İtalya olarak FAO'ya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, açlık gibi küresel bir sorunun ancak müşterek yürütülecek bir eylemle üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Roma'daki Dünya Gıda Günü etkinliğine video mesaj gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dünyada her yıl 1 milyar tondan fazla gıdanın israf edildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Etkinliğe mesaj gönderen Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da açlık ve yetersiz beslenmeye karşı verilen savaşın, piyasa mantığı geçerli olduğu sürece ve kar aranmaya devam ettikçe bitmeyeceğini kaydetti.

FAO Genel Direktörü Çü, konuşmaların ardından İtalya Başbakanı Conte ile beraber, FAO Merkezi'nde kurulan ve içinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen meyve ve sebzelerin sergilendiği temsili marketi gezdi. Gezi sırasında, Başbakan Conte'nin armut yemesi dikkati çekti.