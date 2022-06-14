Dünya Gıda Programı, Güney Sudan'daki gıda yardımı programını askıya aldı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), gıda güvenliği sorununun devam ettiği Güney Sudan'a yönelik gıda yardımı programını, fon yetersizliği nedeniyle askıya almak zorunda kaldığını duyurdu.

BM'nin Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan WFP Sözcüsü Tomson Phiri, gıda yardım programının durdurulmasının ardından Güney Sudan'da yardım ulaştırılması planlanan ve şiddetli gıda güvensizliği altındaki kişilerin en az üçte birinin gıdasız kalacağını vurguladı.

Phiri, alınan kararın ülkede açlık riski altındaki 1,7 milyon kişinin durumunu da kötüleştireceğini kaydederek, "Gıda yardımının durdurulması kararı, Güney Sudan'da şimdiye kadar hiç görülmemiş açlığın yaşandığı yılın ardından alınmaktadır. Verimsiz geçen yağmur mevsimi, iç çatışmalar ve Ukrayna krizinin sebep olduğu gıda fiyat artışından ötürü ülke nüfusunun en az yüzde 60'ı, şiddetli gıda güvensizliğiyle boğuşmaktadır." dedi.

Hedeflenen bağış miktarını toplayamayan WFP'nin, gıda yardımı programını sürdürebilmek için şimdiye kadar her seçeneği denediğini belirten Phiri, "2021'de gıda tedariklerini yarıya indirmek ve ihtiyaç sahibi ailelere daha az yiyecek dağıtmak gibi yollara başvuruldu." bilgisini paylaştı.

Phiri, gıda yardımının bitmesiyle ülkede 178 bin civarında öğrencinin günlük beslenmesini alamayacağını ifade etti.

Güney Sudan'da gıda yardımının acilen devam etmesi gerektiğini vurgulayan Phiri, "WFP, gıda güvensizliği altındaki 6 milyona yakın kişiye yardım ulaştırabilmek için bu yıl içinde 426 milyon dolara ihtiyaç duymaktadır." şeklinde konuştu.