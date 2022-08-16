Dünya Gıda Programı'nın Afrika'ya tahıl taşıyan gemisi Ukrayna'dan ayrıldı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yürütülen insani yardım operasyonlarında kullanılacak Ukrayna tahılının sevkiyatını yapacak olan ilk gemi bugün Ukrayna'nın Yuzhne Limanı'ndan yola çıktı.

İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının ardından Ukrayna'dan tahıl yüklü gemiler yola çıkmaya devam ediyor.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, WFP'nin yürüttüğü insani yardım operasyonları için Ukrayna tahılının taşınmasına yönelik bugün ilk geminin Ukrayna'nın Yuzhne Limanı'ndan ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu gelişmenin, Ukrayna tahılının çatışma bölgesinden çıkarılması için önemli bir kilometre taşı olduğu vurgulandı.

Söz konusu gemideki 23 ton tahılın, kıtlık ve kuraklık tehdidi altında olan Afrika Boynuzu'nda WFP'nin yürüttüğü yardım programlarına gideceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü David Beasley de "Karadeniz limanlarını açmak, dünyadaki aç insanlara yardım etmek için şu anda yapabileceğimiz en önemli şey." ifadesini kullandı.

Beasley, dünyadaki açlık krizinin sadece Ukrayna'dan çıkacak tahıl gemileriyle çözülemeyeceğini ancak Ukrayna tahılının küresel pazarlara geri dönmesiyle küresel gıda krizinin daha da kötüleşmesini durdurma şansları olduğunu kaydetti.

"Brave Commander" isimli Lübnan bandıralı buğday taşıyan gemi, sabah saatlerinde Odessa bölgesinin Yuzhne kentindeki limandan ayrılmıştı.