Dünya Gıda Programı, Sudan'da tonlarca gıdanın yağmalanması üzerine yardımları durdurdu - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'ın El Faşir kentinde milyonlarca kişiye dağıtılacak gıdaların yağlanması üzerine yardımları askıya aldı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, WFP, 28 Aralık'ta Kuzey Darfur yakınlarında El Faşir'de üç deposunun yağmalanmasın ardından insani yardımlarını durdurdu.

Silahlı yağma sırasında 1900 ton gıdanın çalındığı belirtilen açıklamada, yardımların kesintiye uğramasının 2 milyon kişiyi etkileyeceği ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yağmalamaları kınayarak, Sudan hükümetine ülkede düzen ve BM'nin yardım faaliyetleri için güvenli çalışma ortamı sağlanması çağrısında bulunduğu.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurdu.

Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.

Ülkede 25 Ekim'de başlayan gösteriler, siyasi mutabakat sonrasında hız kesse de sona ermedi.

Sivil yönetim yanlıları, 25 Ekim'deki müdahaleyi askeri darbe olarak tanımlayıp askerin kışlaya dönmesini talep ederken, ordu ise Aralık Devrimi'nin gidişatının düzeltilmesi ve ülkenin bölünmesini önlemek için kanunların verdiği yetkiyi kullandıklarını ve temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini belirtiyor.