Dünya Gıda Programı: Yemenlilere destek için 765 milyon dolara ihtiyaç var - Son Dakika
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Dünya Gıda Programı: Yemenlilere destek için 765 milyon dolara ihtiyaç var

28.03.2022 18:05
Dünya Gıda Programı: Yemenlilere destek için 765 milyon dolara ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), gelecek 6 ayda Yemen'deki yardıma muhtaç kişilere destek sunabilmek için 765 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), gelecek 6 ayda Yemen'deki yardıma muhtaç kişilere destek sunabilmek için 765 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

WFP'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, Yemen'de 13 milyon kişinin insani yardımlarla hayata tutunduğu belirtildi.

Açıklamada, Yemen'deki yardım çalışmalarının mevcut durumunu koruyabilmek amacıyla gelecek 6 ayda ihtiyaç sahiplerine destek için 765 milyon dolar finansman sağlanması gerektiği ifade edildi.

BM, Yemen'de 2022 yılı insani yardım projeleri için 36 donörden 1,3 milyar dolar bağış sözü aldığını duyururken, projeler için 4,27 milyar dolara ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Programı, dolar, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Gıda Programı: Yemenlilere destek için 765 milyon dolara ihtiyaç var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Gıda Programı: Yemenlilere destek için 765 milyon dolara ihtiyaç var - Son Dakika
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