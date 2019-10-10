Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN), Global Health Union of Medical Care an Relief Organizations'ın (UOSSM) katkılarıyla düzenlediği "Dünya Göç ve Mülteci Kongresi" 14-17 Ekim'de gerçekleştirilecek.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektörlük'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 2011'den bu yana Suriye sınırında devam eden sıkıntılı süreci yerinde müdahalelerle çözmeye çalıştığını söyledi.

Üniversite olarak Suriye'de operasyonlarla terörden temizlenen güvenli bölgelerde eğitim kampüsleri açarak hem yaşam standardının yükseltilmesi hem de bütün fertlerin eğitim alabilmesi için büyük bir çaba sarf edildiğini ifade eden Gür, şöyle devam etti:

"Söz konusu güvenli bölgelerde birçok devlet kurumu oluştu. Dün El Bab, Azez ve Afrin'de GAÜN'e bağlı fakültelerin açılışını yaptık. Fakültelerimiz eğitime başladı. Bununla da yetinmiyoruz, istemedikleri halde uğradıkları zulümler sonucu yerlerinden edilen başta Suriyeliler olmak üzere göçün de doğru koordine edilmesi lazım. Göç bir ülkenin, bir şehrin sorunu değildir. Göç, dünyanın sorudur. Türkiye yerinden edilmiş her bir ferdi diline, dinine, ırkına, mezhebine ve meşrebine bakmadan her türlü yardımı yapıyor ancak o kadar büyük bir göç var ki bunu dünyayla yönetmek zorundayız. Çözümleri de dünya ülkeleriyle masaya yatırmak durumundayız. Bu nedenle de Dünya Göç Kongresinin ev sahipliğini Gaziantep Üniversitesi yapacak."

Prof. Dr. Ali Gür, 2011'den bu yana Türkiye'ye 4 milyona yakın Suriyelinin geldiğini ve Türk halkıyla birlikte yaşamaya başladığını dile getirerek "Biz istiyoruz ki bu süreci doğru yönetelim. Yıllar sonra Suriye krizinden geri kalan insan dramlarını minimize edelim. Bu konuda en fazla inisiyatif alan Türkiye, Türkiye'de de en fazla inisiyatif alan şehir Gaziantep'tir." diye konuştu.

Dışarıdan bakıldığında Gaziantep'in sınırda, ateşin kenarında görüldüğünü, çoğu insanın burayı güvenliksiz bir yer sandığına dikkati çeken Gür, şunları kaydetti

"Ama biz diyoruz ki New York, Londra, Brüksel, Zürih, Berlin, Tokyo ne kadar güvenliyse Gaziantep de o kadar güvenli. Bunun en önemli yolu akademisyenleri buraya taşımak. Amacımız dünyadaki göç olgusunu bizzat yerinde tartışarak birlikte bazı kararlar alabilmek. Kongrenin 4. gününde son oturumda bazı kararlar alınarak dünya kamuoyuna deklare edilecek. Kongre için 21 ülkeden 100'ü aşkın üniversiteden 250'ye yakın akademisyen buraya gelecek. 65 oturum olacak ve 4 gün boyunca tartışılacak."

ABD merkezli Global Health Union of Medical Care an Relief Organizations (UOSSM) Başkanı Adnan Hammad da Orta Doğu bölgesinde uzun yıllardır problemler, savaşlar yaşandığını insanların evlerini ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Dünya genelinde 65 milyon mülteci bulunduğunu anlatan Hammad, şöyle konuştu:

"Bu mültecilerin yüzde 51'i ne yazık ki Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan. Kadınlar ve çocuklar ise bunun yüzde 31'ini oluşturuyor. Türkiye çok sayıda mülteciye kucak açmış durumda. Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli konaklıyor. Türkiye bu insanlara hem insani, hem iktisadi hem de eğitim anlamında yardım ediyor. Bundan gurur duyması gerekiyor."