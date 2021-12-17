Dünya Göçebe Oyunları, UNESCO'nun en iyi uygulamaları listesine dahil edildi - Son Dakika

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde üçüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine alındı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Göçebe Oyunlarını listesine alan UNESCO'nun bu kararı, Fransa'da çevrim içi olarak gerçekleştirilen UNESCO Hükümetler arası Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi toplantısında verildi.

Dünya Göçebe Oyunları'nın, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ndeki Korumanın İyi Uygulamaları Kaydı başlıklı listeye dahil edildiği belirtildi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi, Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ve Korumanın İyi Uygulamaları Kaydı 3 ayrı başlığı bulunuyor.

Öte yandan, UNESCO'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Acil Koruma Listesine dört öğe ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Temsili Listesine 39 öğe eklendi.

Dünya Göçebe Oyunları için "Kırgız halkının kültürel mirası, göçebe yaşam tarzıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır." ifadesi kullanıldı.

Dünya Göçebe Oyunları

Türk dili konuşan ülkelerin halklarının ve dünya uluslarının geleneksel sporlarını korumak, yaşatmak ve tanıtmak amacıyla Dünya Göçebe Oyunları'nın düzenlenmesi fikri, ilk olarak 2012'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki 2. Türk Konseyi Zirvesi'nde üye ülke devlet başkanlarınca uygun bulunmuş, ilk üç Dünya Göçebe Oyunu 2014, 2016 ve 2018'de Kırgızistan tarafından düzenlenmişti.

Dünya Göçebe Oyunlarının dördüncüsü, 2020'de Türkiye'nin İznik şehrinde düzenlenme kararı alınmış, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022'ye ertelenmişti.