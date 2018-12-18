Son Dakika Haberleri: Dünya Göçmenler Günü

Dünya Göçmenler Günü

2 saat önce

Batman Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla karikatür ve resim sergisi açıldı.

Dünya Göçmenler Günü, System.String[]
Batman Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla karikatür ve resim sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan sergide karikatürist Yaser Ahmet ve ressam Aziz Sefer tarafından hazırlanan 20'nin üzerinde karikatür ve resim yer aldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, serginin herkes tarafından gezip görülmesi gerektiğini söyledi.

"Suriyeli iki sanatçımızın Göçmenler Günü'nde dünyaya Batman'dan verecekleri çok önemli mesajlar vardı." diyen Şahin, resim ve karikatürlerin de bu mesajları içerdiğini belirterek, herkesi sergiyi görmeye davet etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği serginin açılışına Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Göç İdaresi Müdürü İbrahim Halil Tokmak ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:05 Kaynak: AA

Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Magandalar Köpekleri Kemerle Dövdü CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor

Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi? Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:22:31. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Göçmenler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]