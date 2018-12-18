Dünya Göçmenler Günü

Batman
Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 18 Aralık
Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla karikatür ve resim sergisi açıldı.
Bir alışveriş merkezinde açılan sergide karikatürist Yaser Ahmet ve ressam Aziz Sefer tarafından hazırlanan 20'nin üzerinde karikatür ve resim yer aldı.
Batman Valisi Hulusi Şahin, serginin herkes tarafından gezip görülmesi gerektiğini söyledi.
"Suriyeli iki sanatçımızın Göçmenler Günü'nde dünyaya Batman'dan verecekleri çok önemli mesajlar vardı." diyen Şahin, resim ve karikatürlerin de bu mesajları içerdiğini belirterek, herkesi sergiyi görmeye davet etti.
Vatandaşların ilgi gösterdiği serginin açılışına Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy
, Batman Göç İdaresi Müdürü İbrahim Halil
Tokmak ve vatandaşlar katıldı.