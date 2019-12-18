"Dünya Göçmenler" Günü programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Dünya Göçmenler' Günü programı düzenlendi - Son Dakika

"Dünya Göçmenler" Günü programı düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da, "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" programı düzenlendi.

Malatya'da, "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" programı düzenlendi.


Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen program öncesi, göçmen öğrencilerin hazırlamış olduğu Resim Sergisi açıldı. Sergideki resimleri inceleyen Vali Aydın Baruş ayrıca farklı ülkelere ait folklorik giysi ve yemek kültürünün sergilendiği stantları ve Malatya Kızılay Şubesine ait "İyilik Durağı" standını gezdi. Kızılay tarafından 2016 yılından bu yana Avrupa Birliğinin fonlarıyla Türkiye'de yaşayan mültecilerin yararlandığı Sosyal Uyum Yardım programı yapıldığı, şu ana kadar 1 Milyon 750 bin mültecinin bu programdan faydalandığı ayrıca 1 milyon 630 bin öğrencinin de eğitim yardımından faydalandığı bilgisi verildi. Sabancı Kültür Merkezi salonunda düzenlenen "Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye" adlı programda konuşan Vali Aydın Baruş, "insanlar geçmişten bugüne değişik sebeplerle yaşamış oldukları toprakları bırakarak başka topraklara göç ederek zorlu bir hayata adım atmak zorunda kalmıştır. Milletimizin ise her zaman şefkati ile dünyanın dört bir tarafından gelen gerek soydaşlarına, gerek dindaşlarına gerekse diğer ülkelerde yaşayan insanlara büyük bir merhametle kucak açarak kabul etmiş, kapılarını onlara açmıştır" ifadelerini kullandı.


Program sonunda Suriyeli Göçmenler tarafından Vali Aydın Baruş'a plaket takdim edildi ve Afgan misafirler tarafından Afganistan Milli Kıyafeti hediye verildi. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Aralık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:47 Kaynak: İHA
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