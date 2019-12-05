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Dünya Gönüllüler Günü yürüyüşü

6 saat önce

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yürüyüş programı gerçekleştirdi.

Dünya Gönüllüler Günü yürüyüşü, System.String[]

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla yürüyüş programı gerçekleştirdi.


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılında gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü programlara katılımı arttırmak amacıyla her yıl 5 Aralık'ta kutlanan Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Karabük'te yürüyüş programı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu ortaklığında düzenlenen yürüyüş Yenişehir Çamlık bölgesinden başlayan yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı. Kent Meydanına kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi. - KARABÜK

Birleşmiş Milletler, Karabük, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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