Son Dakika Haberleri: Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası

Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası

5 saat önce

Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, dördüncü oldu.

Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası, System.String[]
Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, dördüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İran'ın Erdebil kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor temsil etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, grup müsabakalarının ardından üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı.

Üçüncülük maçında İran'ın Sina Sanat Eazeh takımıyla karşılaşan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rakibine 6-4 yenilerek organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:28 Kaynak: AA

Türkiye, İran, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor
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