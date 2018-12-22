Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası
5 saat önce
Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, dördüncü oldu.
Dünya Grekoromen Güreş Kulüpler Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor
, dördüncü oldu. Türkiye
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İran
'ın Erdebil kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
temsil etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, grup müsabakalarının ardından üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı.
Üçüncülük maçında İran'ın Sina
Sanat Eazeh takımıyla karşılaşan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, rakibine 6-4 yenilerek organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:28 Kaynak: AA
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