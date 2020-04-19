Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini tek başına karşılıyor - Son Dakika

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini tek başına karşılıyor

Korona virüs Isparta'da gül hasat sezonunu etkilemeyecek

Türkiye'nin gül bahçesinde hasat sezonu yaklaşıyor

ISPARTA - Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da gül çiçeği hasat sezonu yaklaşıyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Mayıs ayında başlaması beklenen gül hasat sezonunun korona virüsten etkilenmeyeceğini söyledi.

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da gül çiçeği hasat dönemi yaklaşıyor. Bu kapsamda gül bahçelerindeki hazırlıklar devam ederken, hasatın Mayıs ayının ikinci haftası itibariyle başlaması bekleniyor. Ancak her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan gül bahçeleri bu sene korona virüs tedbirleri kapsamında gül turizmine ev sahipliği yapamayacak.

"Korona virüs gül hasat sezonunu etkilemeyecektir"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, yaklaşık 30 bin dekar alanda yapılan gül çiçeği üretiminde bu sezon 14 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi. Selçuk, korona virüsün gül çiçeği hasat dönemini etkilemeyeceğini ifade ederek, hasat sezonunun normal şartlarda 20 Mayıs'ta başlayıp, 20 Haziran'da sona erdiğini söyledi. Selçuk, "Gül çok hassas bir üründür. Gül çiçeği dalından koptuktan sonra 4-5 saat içerisinde gül kazanlarında mamule dönmesi gerekiyor. Yoksa 7-8 saat içinde işlenmezse o gülden verim alınamaz. Bu anlamda da fabrikalarımız çalışacak. Çiftçilerimiz ve fabrika sahiplerine gül hasat döneminde sosyal mesafe kuralına uymalarını rica ediyorum. Gül Isparta'mızın bir ürünüdür, Peygamber Efendimizin kokusudur. Ayrıca gülümüz Isparta'nın altınıdır" diye konuştu.

"Tarım işçilerinin şehre getirilmesinde bir sorun yok"

Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarıyla ilgili Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu'nun başkanlığında toplanan komisyonun korona virüs nedeniyle tedbir kararları aldığına değinen Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Başka illerden gelecek olan mevsimlik tarım işçileri için tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapılacak. Örneğin 40 kişilik otobüse 20 kişi bindirilerek, getirilebilir. Devletimizin aldığı kararlar Türk insanını korumak amaçlı alınmıştır. Kesinlikle insanlara eziyet için alınmış bir karar değildir. İnsanlarımız bu kararları bu şekilde algılamasın" dedi.