Dünya Gümrük Günü

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Kapıköy Sınır Kapısı çalışanlarını makamında kabul etti.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında Kapıköy Sınır Kapısı çalışanlarını makamında kabul etti.



Kaymakam Aydın'ın makamında gerçekleşen ziyarete, Kapıköy Gümrük ve Ticaret Müdür Vekili Serdar Ekinci ve Gümrük Müdür Yardımcısı Esra Aydın katıldı.



Kaymakam Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, gümrük çalışanlarını tebrik etti.



Gümrük müdürlüklerinin ülke genelinde güzel hizmetler yaptığını belirten Aydın, Kapıköy Gümrük Kapısı çalışanlarına başarılar diledi.

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