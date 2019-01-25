Son Dakika Haberleri: Dünya Gümrük Günü

Dünya Gümrük Günü

3 saat önce

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

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Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Ustaoğlu, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla, Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ile beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Gümrük müdürlüklerinin Türkiye genelinde güzel hizmetler yapan bir kurum olduğunu belirten Ustaoğlu, "Dünya Gümrük Günü vesilesiyle ilimizdeki Gümrük teşkilatı çalışanlarımızın gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Şanverdi, kurumun çalışmaları hakkında Ustaoğlu'na bilgi sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:51 Kaynak: AA

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