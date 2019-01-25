Son Dakika Haberleri: Dünya Gümrük Günü

Dünya Gümrük Günü

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerini makamında kabul etti.

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Edirne Valisi Ekrem Canalp, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerini makamında kabul etti.

Vali Canalp, kabulde yaptığı konuşmada, bölge müdürlüğü çalışanlarının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Uygun bir zamanda gümrüğü ziyaret edeceğini belirten Canalp, "Son zamanlarda uyuşturucu yakalama oranlarında muazzam bir artış var. Arkadaşlarımızın bu yöndeki çabası ve gayreti hepimiz tarafından görülüyor. Bu şekilde başarı gösteren arkadaşlarımızın da başarı belgelerini onları ziyaret ettiğim zaman onlara takdim edeceğim. Bütün gümrük çalışanlarının da gününü kutluyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve bölge müdürlüğü çalışanları hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Edirne, Trakya Bölgesi, Dünya Gümrük Günü, Güncel
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