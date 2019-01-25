Son Dakika Haberleri: Dünya Gümrük Günü

Dünya Gümrük Günü

1 saat önce

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında İlçe Gümrük Müdür Vekili Ahmet Uçar ile kurum çalışanlarını makamında kabul etti.

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Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında İlçe Gümrük Müdür Vekili Ahmet Uçar ile kurum çalışanlarını makamında kabul etti.

Yüce'nin makamında gerçekleşen ziyarette, Uçar, günün anısına Kaymakam Yüce'ye çiçek takdim etti.

Uçar, kurum olarak yaptıkları çalışma ve faaliyetler hakkında Yüce'ye bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce ise kurum çalışanlarının "Dünya Gümrük Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:15 Kaynak: AA

Ahmet Uçar, Yayladağı, Dünya Gümrük Günü, Güncel
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