Dünya Gümrük Günü
1 saat önce
Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, "Dünya Gümrük Günü" etkinlikleri kapsamında İlçe Gümrük Müdür Vekili Ahmet Uçar ile kurum çalışanlarını makamında kabul etti.
Yayladağı
Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, "Dünya Gümrük Günü
" etkinlikleri kapsamında İlçe Gümrük Müdür Vekili Ahmet Uçar
ile kurum çalışanlarını makamında kabul etti.
Yüce'nin makamında gerçekleşen ziyarette, Uçar, günün anısına Kaymakam Yüce'ye çiçek takdim etti.
Uçar, kurum olarak yaptıkları çalışma ve faaliyetler hakkında Yüce'ye bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüce ise kurum çalışanlarının "Dünya Gümrük Günü'nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:15 Kaynak: AA
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