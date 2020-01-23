Dünya Gümrük Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya Gümrük Günü - Son Dakika

Dünya Gümrük Günü

6 saat önce

Edirne'de Dünya Gümrük Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Edirne'de Dünya Gümrük Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, anıta çelenk sundu.

Törenin ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ocak ve gümrük personelini makamında kabul ederek Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.

Dünya Gümrük Günü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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