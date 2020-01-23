Dünya Gümrük Günü - Son Dakika

Dünya Gümrük Günü
6 saat önce
Edirne'de Dünya Gümrük Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:58 Kaynak: AA
Edirne'de Dünya Gümrük Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, anıta çelenk sundu.
Törenin ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ocak ve gümrük personelini makamında kabul ederek Dünya Gümrük Günü'nü kutladı.
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