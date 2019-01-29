Dünya Gümrük Günü İzmir'de Kutlandı

Eski adı Gümrük İşbirliği Konseyi olan Dünya Gümrük Örgütü'nün (DGÖ) ilk defa toplandığı 26 Ocak 1953 tarihi dikkate alınarak her yıl 26 Ocak tarihi "Dünya Gümrük Günü" olarak kutlanıyor.

Her yıl farklı bir temayla kutlanan Dünya Gümrük Günü'nün bu yıl ki teması "Kesintisiz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık için Akıllı Sınırlar" oldu. Kutlamalar kapsamında İzmir Gümrük Müdürü Turan Arslan'ın ev sahipliğinde İzmir Gümrük Müdürlüğü'nde verilen davete gümrük personeli ve çok sayıda seçkin konuk katıldı.

Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Ege Gümrük ve Ticaret Müdürü Nihat Kınık, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Elmas Group Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Elmasoğlu, İZTO Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu, Gümrük Müşavirleri Derneği temsilcileri, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) temsilcileri, Uluslararası Kara Yolu ile Yük Taşımacıları ve Acenteleri Derneği (UKAT) temsilcileri, MSC, Arkas, firma temsilcilerinin bulunduğu davette gümrük işlemlerinin üreticiden başlayıp devam ettiği iyi bir mesafe alabilmek için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği belirtildi.

Ege Gümrük ve Ticaret Müdürü Nihat Kınık, dünya ticaretinde rekabetin çok sert olduğuna vurgu yaparken gümrük uygulamalarının önemine dikkat çekti ve tüm gümrük çalışanlarının ve sektör paydaşlarının Dünya Gümrük Günü'nü kutladığını ifade etti. Kınık, "Rekabette akılcı çalışmalar ve hız çok önemli. Sayılı liman kenti İzmir'de paydaşlarımız ve çalışanlarımızın gayretleri bizleri başarıya taşıyor. Dünya Gümrük Günü'nde bu başarılarla gurur duyuyoruz" dedi.