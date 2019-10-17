Son Dakika Haberleri: Dünya Güneş Arabaları Yarışı'nda kaza nedeniyle hız limiti uygulandı
Son Dakika Dünya Dünya Güneş Arabaları Yarışı'nda kaza nedeniyle hız limiti uygulandı

Dünya Güneş Arabaları Yarışı'nda kaza nedeniyle hız limiti uygulandı

49 dakika önce

Avustralya'da düzenlenen Dünya Güneş Arabaları yarışında bir aracın kaza yapmasının ardından organizatörler yarışa hız sınırı uygulaması getirdi.

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Avustralya'da düzenlenen Dünya Güneş Arabaları yarışında bir aracın kaza yapmasının ardından organizatörler yarışa hız sınırı uygulaması getirdi.

Dünya Güneş Arabaları Yarışı'nda kaza nedeniyle hız limiti uygulandı

Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:32 
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