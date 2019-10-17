Dünya Güneş Arabaları Yarışı'nda kaza nedeniyle hız limiti uygulandı
49 dakika önce
Avustralya'da düzenlenen Dünya Güneş Arabaları yarışında bir aracın kaza yapmasının ardından organizatörler yarışa hız sınırı uygulaması getirdi.
Avustralya'da düzenlenen Dünya Güneş Arabaları yarışında bir aracın kaza yapmasının ardından organizatörler yarışa hız sınırı uygulaması getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:32
Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Çağla Şıkel canlı yayında göğsünün açılmasıyla ilgili ilk kez konuştu Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç'in sıfır noktasına ulaştı