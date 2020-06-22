Dünya Güreş Birliği antrenör ve hakemler için çevrim içi seminerler düzenleyecek

Dünya Güreş Birliği (UWW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenör ve hakemlere yönelik çevrim içi seminerler düzenleyecek.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-26 Haziran tarihlerinde video konferans yöntemiyle düzenlenecek seminerlere isteyen herkes katılabilecek.

Açıklamada, "Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Dünya Güreş Birliği hakem hocası İbrahim Cicioğlu'nun da yer aldığı, Dünya Güreş Birliği (UWW) Hakem Komisyonu ve Geliştirme Departmanı Tarafından çevrim içi seminerler düzenlenecektir. Seminerler herkesin katılımına açıktır." denildi.