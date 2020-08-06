Dünya Güreş Birliği'nden şok Kovid-19 kararı

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası iptal edildiUWW Başkanı Lalovic: Dünya çocuklarını korumak adına bu kararı aldık"Tokyo için alınan kararları takip ediyoruz"ERCAN ATA / ANKARA, - Dünya Güreş Birliği (UWW) 2020 yılı içerisinde yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası ve Gençler...

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası iptal edildi UWW Başkanı Lalovic: Dünya çocuklarını korumak adına bu kararı aldık " Tokyo için alınan kararları takip ediyoruz"ERCAN ATA/ ANKARA, - Dünya Güreş Birliği (UWW) 2020 yılı içerisinde yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nı koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.UWW Yönetim Kurulu, başkan Nenad Lalovic yönetiminde video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, öncelikle Yıldızlar ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nı iptal etme kararı alındı. Bununla birlikte sene sonunda düzenlenecek dünya şampiyonalarının yapılıp yapılmayacağıyla ilgili karar ise bir sonraki toplantıda verilecek.UWW BAŞKANI LALOVİC: DÜNYA ÇOCUKLARINI KORUMAK ADINA BU KARARI ALDIKDünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, toplantı sonrasında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Son dönemde özellikle Avrupa'da Kovid-19 vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Lalovic, "Özellikle Avrupa'da vaka sayılarının düşmemesi ve son dönemlerde artış göstermesi nedeniyle tüm dünya çocuklarının sağlığını koruma adına bu kararı aldık. Dünya şampiyonalarıyla ilgili kararı ise bir sonraki toplantıda vereceğiz. Salgın ilerleyen dönemlerde kontrol altına alınırsa, bu yıl şampiyonaları düzenleme ihtimalimiz var. Ancak 2021 yılının ilk aylarında kontrol altına alınırsa, şampiyonaları o tarihlerde düzenleyebiliriz" dedi."TOKYO İÇİN ALINAN KARARLARI TAKİP EDİYORUZ" Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili de konuşan Lalovic, "Tokyo için alınan kararları takip ediyoruz. Fakat, koronavirüsün kontrol altına alınamaması ya da 2'nci dalganın başlaması halinde olimpiyatlar iptal olabilir. Biz de güreş ailesi olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 03:19

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor

Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi

"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor

Bir marangoz, husumetli olduğu şahıs tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle öldürüldü

Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru

İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi

Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme

Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı

İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi

Pentagon, terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini açıkladı

Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu

Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi

Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan ile Mısır arasında yapılan deniz yetki anlaşmasına tepki: Bizim için yok hükmündedir

"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı